|رقم الخبر: 269137
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019
|الوقت: 14:59
|الاقسام: رياضة
|
البطولة الدولية في كينيا ..
الايرانية "مشكات الزهراء صفي" تتربع على عرش التنس للشباب
احرزت الايرانية الشابة "مشكات الزهراء صفي" بطولة التنس الدولية للشباب تحت 18 عاماً والتي اقيمت في كينيا.
وواجهت صفي التي تأهلت الى المباراة النهائية ممثلة بروندي حيث تغلبت عليها بنتيجة (6 – 3، 6 – 2).
وكذلك في التنس الزوجي كسبت مشكات الزهراء المركز الثاني، وبذلك حصلت على مركزين مهمين في هذه البطولة.
هذا واستمرت بطولة التنس الدولية للشباب تحت 18 عاماً لمدة اسبوع واحد في مدينة نايروبي الكينية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر