وواجهت صفي التي تأهلت الى المباراة النهائية ممثلة بروندي حيث تغلبت عليها بنتيجة (6 – 3، 6 – 2).

وكذلك في التنس الزوجي كسبت مشكات الزهراء المركز الثاني، وبذلك حصلت على مركزين مهمين في هذه البطولة.

هذا واستمرت بطولة التنس الدولية للشباب تحت 18 عاماً لمدة اسبوع واحد في مدينة نايروبي الكينية.