  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269137 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: رياضة  
الايرانية "مشكات الزهراء صفي" تتربع على عرش التنس للشباب
البطولة الدولية في كينيا ..

الايرانية "مشكات الزهراء صفي" تتربع على عرش التنس للشباب

احرزت الايرانية الشابة "مشكات الزهراء صفي" بطولة التنس الدولية للشباب تحت 18 عاماً والتي اقيمت في كينيا.

وواجهت صفي التي تأهلت الى المباراة النهائية ممثلة بروندي حيث تغلبت عليها بنتيجة (6 – 3، 6 – 2).

وكذلك في التنس الزوجي كسبت مشكات الزهراء المركز الثاني، وبذلك حصلت على مركزين مهمين في هذه البطولة.

هذا واستمرت بطولة التنس الدولية للشباب تحت 18 عاماً لمدة اسبوع واحد في مدينة نايروبي الكينية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/7204 sec