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رقم الخبر: 269136 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: محليات  
الظروف مؤاتية لتطوير العلاقات الإيرانية-الصينية الشاملة

الظروف مؤاتية لتطوير العلاقات الإيرانية-الصينية الشاملة

قال العضو الدائم في الحزب الشيوعي بالمجلس المركزي الصيني في "شين جين" ، في إشارة إلى الصداقة التاريخية الطويلة الأمد بين إيران والصين: أن الصداقة والثقة المتبادلة قد اجتازتا مرحلة الاختبار، والظروف الآن جاهزة لتطوير علاقات شاملة بين البلدين.
واضاف "يانغ خونغ" في حديثه مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين، إنه يأمل أن ينتهز الجانبان الفرصة للتبادل والتعاون في المزيد من المجالات، لتحقيق المنافع المتبادلة المرتكزة على الربح - الربح .
وأشار الى أن إيران باعتبارها نقطة اتصال بين أوروبا وآسيا والممر الجوي بين الشرق والغرب، قال:  إن الصداقة التاريخية بين الصين وإيران تعود تاريخها إلى قرنين قبل الميلاد وفي زمن طريق الحرير، وقد تم تطويرها دائما.
واضاف المسئول في الحزب الشيوعي الصيني، إن العلاقات بين البلدين تتطور منذ ذلك الحين، وأضاف أنه خلال الاجتماع الأخير للرئيسين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكدا أيضا على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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