يتنافس عدد هائل من المرشحين لنيل جوائز (SPIA ASIA) في نسختها الخامسة، والتي سيتم تنظيمها يومي 2 و3 ديسمبر/كانون أول المقبل في الفلبين.

وسيكون (سبيا آسيا) ضمن أنشطة دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، التي ستقام في ذات التوقيت.

وشهدت الترشيحات تواجد نجوم آسيويين بارزين، نُسلط هنا خلال التقرير التالي الضوء على اليابانية نعومي أوساكا لاعبة التنس المرشحة للفوز بجائزة أفضل رياضية آسيوية هذا العام:

التمسك بالهوية الوطنية

هي لاعبة تنس يابانية أمريكية، ولدت في 16 أكتوبر 1997، في اليابان لأب من هايتي وأم يابانية

وعاشت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، ورغم أنها نشأت في الولايات المتحدة، لكن والداها أصرا أن تمثل اليابان.

بداية متواضعة

بدأت أوساكا اللعب في عدد قليل من بطولات الناشئين، وبلغت مرحلة الاحتراف في سبتمبر عام 2013 قبل أن تبلغ الـ16 من عمرها، ووصلت لأول نهائي في ذلك العام في تكساس، أما النهائي الثاني فكان في المكسيك عام 2014 وحققت الانتصار على شقيقتها.

وواصلت أوساكا التألق عام 2015، حيث شاركت في بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة، وأنهت العام في المرتبة رقم 144 في التصنيف.

الاقتراب من القائمة الذهبية

في عام 2016، شاركت في 3 بطولات في أستراليا، واقتربت من قائمة أفضل 100 لاعبة، وحققت نجاحا مبهرا في بطولة طوكيو المفتوحة حيث بلغت النهائي وخسرت أمام كارولين فوزنياكي ودخلت ضمن أفضل 50 لاعبة، وحصلت على لقب أفضل وافد جديد لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وفي 2017 لم تنجح أوساكا في الوصول لتصنيف أعلى، لكنها حافظت على مرتبة ثابتة في الموسم، حيث لم تتخط المركز الـ44 ولم تتراجع عن الـ 68.

الإنجاز الأبرز

كان عام 2018 ذهبيا لليابانية أوساكا، حيث حققت لقب كأس الماسترز في الهند على حساب الروسية داريا كاساتكينا، وبلغت المركز الـ22، ولقب أمريكا المفتوحة على حساب سيرينا ويليامز أنهت العام في المركز الرابع.

وفي عام 2019 الجاري توجت بلقب أستراليا المفتوحة على حساب بيترا كفيتوفا التشيكية، وبانتصارها في أستراليا المفتوحة أصبحت أوساكا أول لاعبة آسيوية تحتل صدارة التصنيف العالمي وأول لاعبة من أي دولة تنال أول لقبين لها في البطولات الأربع الكبرى بشكل متتالي منذ جنيفر كابرياتي عام 2001.

ودخلت أوساكا بطولة أمريكا المفتوحة وهي المصنفة الأولى لكنها واجهت صعوبات بسبب مشاكل في الركبة قبل أن تخسر على نحو مفاجئ أمام بليندا بنتشيتش المصنفة 13 بمجموعتين متتاليتين في الدور الرابع.

وكانت الهزيمة بمثابة استمرار لموسمها الصعب منذ حصولها على لقبها الثاني في البطولات الكبرى في ملبورن، إذ خرجت بعدها مبكرا من فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وحاليا نعومي أوساكا تحتل المركز الرابع في جدول التصنيف للسيدات برصيد 5011 نقطة، خلف أشلي بارتي، وكارولينا بليسكوفا وإيلينا سفيتولينا.