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رقم الخبر: 269132 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
دراسة تكشف «فائدة مذهلة» للصيام في معالجة «مرض خطير»

دراسة تكشف «فائدة مذهلة» للصيام في معالجة «مرض خطير»

كشفت بحوث طبية أجريت مؤخرا، أن عدم تناول الطعام والشراب، بشكل روتيني لفترات قصيرة، مفيد لمن يعاني أمراضا في القلب.

وكشف باحثون من معهد القلب في ولاية يوتا الأميركية، في دراسة جديدة، أن مرضى القلب الذين مارسوا الصيام المتقطع بانتظام عاشوا فترة أطول من المرضى الذين لم يفعلوا ذلك.

وشمل البحث ما يقارب 2000 مريض خضعوا لقسطرة القلب، ووجه القائمون على الدراسة أسئلة للمشاركين بشأن نمط حياتهم، بما في ذلك نمط التغذية وممارسة الرياضة.

وبعد متابعة امتدت لنحو خمس سنوات، وجد الباحثون أن مرضى القلب الذين اتبعوا الصيام الروتيني يعيشون أطول.

وبحسب الورقة البحثية، فإن الصيام يعزز عدد خلايا الدم الحمراء لدى المريض، ويخفض الصوديوم، وكلاهما يقلل من خطر الإصابة بتدهور صحة القلب.

أما مدة الصيام فيجب أن تمتد زهاء 12ساعة لتفعيل الآلية هذه في الجسم، في حين أن الصيام لمدة 24 ساعة مرة واحدة في الشهر، يدرب الجسم على تفعيل آلية تعزيز خلايا الدم الحمراء.

ويقول العلماء إن المنافع الناجمة عن الصيام والتي ثبتت صحتها عند فئة من مرضى القلب، لا تنطبق على النساء الحوامل والأطفال وكبار السن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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