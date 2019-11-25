|رقم الخبر: 269127
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019
|الوقت: 14:48
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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جامعة أميركبير و30 جامعة ايرانية من بين الأفضل في 4 فروع علمية بالعالم
يشير احدث تصنيف عالمي للجامعات والذي تنشره مجلة تايمز، ان 31 جامعة ايرانية اصبحت من بين الافضل عالميا في اربعة فروع علمية؛ علوم البيئة وعلوم الفيزياء وعلم النفس وعلوم الصحة والسلامة، ومن بينها جامعة امير كبير في علوم الفيزياء.
وقد حلت جامعة امير كبير الصناعية في تصنيف تايمز لعام 2020 في فروع علوم الفيزياء ضمن تصنيف 501 – 600 من بين الجامعات العالمية.
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