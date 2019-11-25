جامعة أميركبير و30 جامعة ايرانية من بين الأفضل في 4 فروع علمية بالعالم يشير احدث تصنيف عالمي للجامعات والذي تنشره مجلة تايمز، ان 31 جامعة ايرانية اصبحت من بين الافضل عالميا في اربعة فروع علمية؛ علوم البيئة وعلوم الفيزياء وعلم النفس وعلوم الصحة والسلامة، ومن بينها جامعة امير كبير في علوم الفيزياء.