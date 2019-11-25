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رقم الخبر: 269126 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: رياضة  
سابرس يتغلب على بانثرز في دوري هوكي الجليد

سابرس يتغلب على بانثرز في دوري هوكي الجليد

فاز بافالو سابرس 5-2 على فلوريدا بانثرز في دوري هوكي الجليد لأمريكا الشمالية بفضل تألق جاك إيشل الذي سجل هدفا وصنع هدفين.

ويتصدر إيشل قائمة هدافي بافالو هذا الموسم برصيد 14 هدفا لينهي سابرس سلسلة من ثلاث هزائم.

وفاز كارولاينا هوريكانز 2-صفر على مستضيفه ديترويت رد وينجز بفضل هدفي سيباستيان اهو وتيفو تيرافيانن.

وحقق هوريكانز الانتصار السادس في آخر سبع مباريات بينما خسر ديترويت للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب إدمونتون أويلرز 4-3 على أريزونا كويوتس بعد ضربات ترجيح في مباراة تألق فيها ميكو كوسكينن حارس أويلرز الذي أنقذ 27 محاولة وتعملق خلال ضربات الترجيح.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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