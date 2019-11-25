قال رئيس مركز الدراسات الهضمية والكبدية في كلية بقية الله (عج) للعلوم الطبية الدكتور «سيد مؤيد علويان» ان ايران تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في انتاج الادوية الخاصة بالالتهابات الكبدية وهي متطورة جدا في هذا المجال.

واشار علويان الى فاعلية الادوية الايرانية الخاصة بالالتهابات الكبدية في العلاج وانها تعتبر رخيصة عن مثيلتها الاجنبية وقال ان 30 الى 40 بالمائة من مصابي مرض نقص المناعة (الايدز) مصابون بمرض الالتهاب الكبدي بانواعه الثلاثة.

واوضح علویان ان اکثر من 130 دولة ومنها ایران يعتزمون القضاء على مرض الالتهاب الكبدي صنف C بحلول العام 2030 وهذا يتطلب ان يكون العلاج متوفرا للجميع.

وقال ان ايران تعتبر من الدول الاقليمية الاقل اصابة بهذا النوع من المرض وان عدد المصابين فيها 176 الف حالة.