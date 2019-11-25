  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269125 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران من الدول الرائدة في مجال علاج الالتهابات الكبدية

ایران من الدول الرائدة في مجال علاج الالتهابات الكبدية

قال رئيس مركز الدراسات الهضمية والكبدية في كلية بقية الله (عج) للعلوم الطبية الدكتور «سيد مؤيد علويان» ان ايران تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في انتاج الادوية الخاصة بالالتهابات الكبدية وهي متطورة جدا في هذا المجال.

واشار علويان الى فاعلية الادوية الايرانية الخاصة بالالتهابات الكبدية في العلاج وانها تعتبر رخيصة عن مثيلتها الاجنبية وقال ان 30 الى 40 بالمائة من مصابي مرض نقص المناعة (الايدز) مصابون بمرض الالتهاب الكبدي بانواعه الثلاثة.

واوضح علویان ان اکثر من 130 دولة ومنها ایران يعتزمون القضاء على مرض الالتهاب الكبدي صنف C بحلول العام 2030 وهذا يتطلب ان يكون العلاج متوفرا للجميع.

وقال ان ايران تعتبر من الدول الاقليمية الاقل اصابة بهذا النوع من المرض وان عدد المصابين فيها 176 الف حالة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0621 sec