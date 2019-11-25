سجل بول ميلساب 23 نقطة، وأضاف جامال موراي 22 نقطة، ليقودا دنفر ناجتس للفوز على ضيفه فينكس صنز 116-104 في دوري السلة الأمريكي.

وأحرز ميسون بلملي 14 نقطة وأنهى مونت موريس اللقاء بعشر نقاط، وسجل نيكولا يوكيتش ثماني نقاط واستحوذ على 13 كرة مرتدة لناجتس الذي فاز للمباراة الخامسة على التوالي.

ولعب صنز بدون المصاب ريكي روبيو وآرون باينز الذي يعاني من شد عضلي في الفخذ للمباراة الثالثة على التوالي.

ومدد دالاس مافريكس انتصاراته المتتالية إلى خمس مباريات بالفوز 137-123 على مستضيفه هيوستون روكتس.

وأنهى لوكا دونتشيتش اللقاء مسجلا 41 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه بينما أضاف كريستابس بورزينجيس 23 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.

وسجل سبنسر دينويدي 30 نقطة ليقود بروكلين نيتس للفوز 103-101 على مستضيفه نيويورك نيكس الذي انتفض في الربع الرابع.

وأنهى جاريت آلين المباراة برصيد 18 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأضاف زميله تاورين برينس 14 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح نتس الذي فاز للمباراة الثالثة على التوالي وكلها في غياب المصاب كايري إيرفينج.

وسجل بوجدان بوجدانوفيتش رمية ثلاثية قبل دقيقة و28 ثانية من النهاية ليسمح لفريقه سكرامنتو كينجز بخطف الانتصار أمام واشنطن ويزاردز 113-106.

وتصدر هاريسون بارنز قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 26 نقطة وأضاف بوجدانوفيتش ثلاث رميات حرة في آخر 62 ثانية ليحقق سكرامنتو الانتصار السابع في آخر عشر مباريات.

وسجل مونتريزل هاريل 24 نقطة من 34 أحرزها خلال المباراة في الشوط الثاني ليفوز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه نيو أورليانز بليكانز 134-109.