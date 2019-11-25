وأوضح الاتحاد الايراني للوشو في بيان يوم الاثنين، بأن (لشكري) ينشط باللجنة الطبية في الاتحاد الدولي منذ 8 سنوات وقد انتخب لرئاسة اللجنة حاليا.

ويرأس الدكتور لشكري اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للووشو ايضا، ويعد من الشخصيات المعروفة في مجال الطب الرياضي.