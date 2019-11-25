|رقم الخبر: 269122
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019
|الوقت: 14:34
|الاقسام: رياضة
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الايراني (امير عباس لشكري) رئيساً للجنة الطبية بالاتحاد الدولي للووشو
أختير الدكتور الايراني امير عباس لشكري، رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد الدولي للعبة الووشو.
وأوضح الاتحاد الايراني للوشو في بيان يوم الاثنين، بأن (لشكري) ينشط باللجنة الطبية في الاتحاد الدولي منذ 8 سنوات وقد انتخب لرئاسة اللجنة حاليا.
ويرأس الدكتور لشكري اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للووشو ايضا، ويعد من الشخصيات المعروفة في مجال الطب الرياضي.
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