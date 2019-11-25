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رقم الخبر: 269122 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
الايراني (امير عباس لشكري) رئيساً للجنة الطبية بالاتحاد الدولي للووشو

الايراني (امير عباس لشكري) رئيساً للجنة الطبية بالاتحاد الدولي للووشو

أختير الدكتور الايراني امير عباس لشكري، رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد الدولي للعبة الووشو.

وأوضح الاتحاد الايراني للوشو في بيان يوم الاثنين، بأن (لشكري) ينشط باللجنة الطبية في الاتحاد الدولي منذ  8 سنوات وقد انتخب لرئاسة اللجنة حاليا.

ويرأس الدكتور لشكري اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للووشو ايضا، ويعد من الشخصيات المعروفة في مجال الطب الرياضي.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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