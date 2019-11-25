لقن أوجسبورج ضيفه هيرتا برلين درسا قاسيا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في المرحلة 12 من منافسات الدوري الألماني.

سجل أهداف أوجسبورج فيليب ماكس وسيرجيو كوردوفا وأندري هاهن وفلوريان نيدرليشنر في الدقائق 17 و26 و52 و79 على الترتيب، وشهدت المباراة طرد رونز جارستين حارس مرمى فريق هيرتا برلين في الدقيقة 28.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز 15.

وهذا هو الفوز الثالث لأوجسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لهيرتا برلين مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية فاز ماينز على هوفنهايم 5 / 1.