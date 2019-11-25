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رقم الخبر: 269120 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: اقتصاد  
الملحق التجاري الايراني: وتيرة التبادل التجاري مع العراق ايجابية

الملحق التجاري الايراني: وتيرة التبادل التجاري مع العراق ايجابية

اكد الملحق التجاري الايراني في بغداد "ناصر بهزاد" على الوتيرة الايجابية للتبادل التجاري بين ايران والعراق وقال ان التقارير تشير الى نمو تجارة السلع غيرالنفطية بين البلدين خلال السبعة اشهر الاخيرة .
واضاف بهزاد اليوم الاثنين لارنا ،  ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس اذار 2019) 10 مليارات دولار وخلال السبعة اشهر الاخيرة من العام الحالي بلغ 6 مليارات دولار وهذا يعني ان التبادل التجاري بين البلدين في نمو ايجابي .
واعتبر بهزاد التعاون التجاري بين البلدين بحاجة الى دبلوماسية تجارية لتنمية وتفعيل الطاقات الجمركية والحدودية والنقدية.
واوضح بان اهم توجه للنظام التجاري الايراني في الوقت الحاضر هو تنمية الانتاج الوطني وتحقيق الاقتصاد المقاوم بهدف الارتقاء بالصادرات الى الدول الجارة مع اولوية سوق العراق وهو امر تتم متابعته وفق تعريف "التوجهات الجديدة لتعزيز العلاقات لمصلحة البلدين".
وصرح بان الهدف هو التعاون بين البلدين لايصال التبادل التجاري الى 20 مليار دولار حيث يبلغ في الوقت الحاضر 10 مليارات دولار.
وبين  الملحق التجاري الايراني في بغداد ان معظم الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق خلال هذه الفترة، شملت مختلف أنواع المعدات والآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية ومبردات الهواء المائية المنزلية، والمنتجات البلاستيكية، وأنواع المنتجات الجلدية، والقضبان والمنتجات الحديدية والفولاذية، وأنواع الأرضيات، والسجاد الآلي، والمحاصيل الزراعية والأسمنت والأسلاك النحاسية، وأنواع المنظفات و المواد الغذائية.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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