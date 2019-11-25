وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، أن سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قدم في برقية، أحر التعازي بوفاة شقيقة رئيس الجمهورية المرحومة "صديقة فريدون" التي وافتها المنية يوم أمس بعد صراع مع المرض.