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رقم الخبر: 269119 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 13:33 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يعزي رئيس الجمهورية بوفاة شقيقته

قائد الثورة الاسلامية يعزي رئيس الجمهورية بوفاة شقيقته

قدّم قائد الثورة الاسلامية، التعازي الى رئيس الجمهورية بمناسبة وفاة شقيقته المرحومة " صديقة فريدون".

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، أن سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قدم في برقية، أحر التعازي بوفاة شقيقة رئيس الجمهورية المرحومة "صديقة فريدون" التي وافتها المنية يوم أمس بعد صراع مع المرض.

 
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