  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269117 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
فوز صعب لسامبدوريا على أودينيزي في الدوري الايطالي

فوز صعب لسامبدوريا على أودينيزي في الدوري الايطالي

حقق سامبدوريا فوز صعبا على ضيفه أودينيزي بهدفين لواحد، على ملعب (لويجي فيراريس)، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز الثمين، يستعيد "السامب" انتصاراته في البطولة، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أتالانتا سلبيا، ليضيف 3 نقاط ثمينة لرصيده تبعده عن منطقة الخطر، حيث أصبح لديه 12 نقطة قفز بها للمركز السادس عشر.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 14 نقطة يظل بها في المركز الـ13.

تقدم الضيوف في النتيجة عبر المهاجم المقدوني إيليا نستوروفسكي في الدقيقة 29.

ولكن في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نفس الشوط أدرك مانولو جابياديني التعادل لسامبدوريا.

وفي الشوط الثاني، لعب أودينيزي منقوصا من لاعب في الدقيقة 51 بطرد الكرواتي ماتو يايالو ببطاقة صفراء ثانية.

استغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي ليتقدموا في النتيجة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء نفذها الأوروجواياني جاستون راميريز، الذي أهدر ركلة جزاء قبلها بـ3 دقائق.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جت في نفس الاطار:

بولونيا 2 – بارما 2

روما 3 – بريشيا صفر

فيرونا 1 – فيورنتينا صفر

ساسولو 1 – لاتسيو 2

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec