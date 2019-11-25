حقق سامبدوريا فوز صعبا على ضيفه أودينيزي بهدفين لواحد، على ملعب (لويجي فيراريس)، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز الثمين، يستعيد "السامب" انتصاراته في البطولة، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أتالانتا سلبيا، ليضيف 3 نقاط ثمينة لرصيده تبعده عن منطقة الخطر، حيث أصبح لديه 12 نقطة قفز بها للمركز السادس عشر.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 14 نقطة يظل بها في المركز الـ13.

تقدم الضيوف في النتيجة عبر المهاجم المقدوني إيليا نستوروفسكي في الدقيقة 29.

ولكن في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نفس الشوط أدرك مانولو جابياديني التعادل لسامبدوريا.

وفي الشوط الثاني، لعب أودينيزي منقوصا من لاعب في الدقيقة 51 بطرد الكرواتي ماتو يايالو ببطاقة صفراء ثانية.

استغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي ليتقدموا في النتيجة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء نفذها الأوروجواياني جاستون راميريز، الذي أهدر ركلة جزاء قبلها بـ3 دقائق.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جت في نفس الاطار:

بولونيا 2 – بارما 2

روما 3 – بريشيا صفر

فيرونا 1 – فيورنتينا صفر

ساسولو 1 – لاتسيو 2