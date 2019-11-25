تعادل جنوني بين شيفيلد ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه شيفيلد يونايتد 3-3 مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.