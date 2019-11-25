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رقم الخبر: 269116 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
تعادل جنوني بين شيفيلد ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز

تعادل جنوني بين شيفيلد ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه شيفيلد يونايتد 3-3 مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم شيفيلد بهدفين عن طريق جون فليك (19) وليس موسيت (52)، بيد أن مانشستر يونايتد تمكن من تسجيل 3 أهداف في غضون 7 دقائق عن طريق براندون ويليامز (72) ومايسون جرينوود (77) وماركوس راشفورد (79)، ثم أحرز أولي ماكبورني هدف التعادل الثمين في الدقيقة 90.

 وتقدم شيفيلد يونايتد للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما بات مانشستر يونايتد تاسعا برصيد 17 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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