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رقم الخبر: 269115 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
مارسيليا يهزم تولوز ويقتنص الوصافة في الدوري الفرنسي

مارسيليا يهزم تولوز ويقتنص الوصافة في الدوري الفرنسي

فاز مارسيليا على مضيفه تولوز (2/0)، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في المرحلة الـ14 من الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا فوز بوردو على موناكو (2/1)، وتعادل سانت إيتيان مع مونبيليه سلبيا.

وسجل هدفي مارسيليا، داريو بينيديتو ونيمانيا رادونجيش، في الدقيقتين 76 و79، وشهدت المباراة طرد ستيفين موريارا، لاعب تولوز، في الدقيقة 41.

وبذلك، رفع مارسيليا رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني، بينما توقف تولوز عند 12 نقطة، في المركز التاسع عشر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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