فاز مارسيليا على مضيفه تولوز (2/0)، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في المرحلة الـ14 من الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا فوز بوردو على موناكو (2/1)، وتعادل سانت إيتيان مع مونبيليه سلبيا.

وسجل هدفي مارسيليا، داريو بينيديتو ونيمانيا رادونجيش، في الدقيقتين 76 و79، وشهدت المباراة طرد ستيفين موريارا، لاعب تولوز، في الدقيقة 41.

وبذلك، رفع مارسيليا رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني، بينما توقف تولوز عند 12 نقطة، في المركز التاسع عشر.