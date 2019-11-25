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رقم الخبر: 269113 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:42 الاقسام: عربيات  
اليوم.. الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري تبدأ في جنيف

اليوم.. الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري تبدأ في جنيف

تبدأ اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اليوم اجتماعات جولتها الثانية بمبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون فإن اجتماعات اللجنة ستكون مغلقة أمام الإعلام كما الجولة السابقة.
وكانت اللجنة المصغرة عقدت أولى جولاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الجاري حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية الذي قدم أيضاً “لا ورقة” تتضمن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة الدول الداعمة له .
ووصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة الأولى النقاشات بالمهنية والناجحة التي تركزت على العديد من القضايا وفي مقدمتها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب.
وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لمجموعة المعارضة و15 عضواً لوفد المجتمع المدني والمستقلين.
واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور وتضم 150 عضواً في الأول من تشرين الثاني على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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