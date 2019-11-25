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رقم الخبر: 269112 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
ایران الرابعة عالميا بتصنيف كرة الصالات
وماتزال الاولى آسيوياً ..

ایران الرابعة عالميا بتصنيف كرة الصالات

حافظ منتخب ايران لكرة الصالات على المركز الرابع عالميا والمركز الاول آسيويا حسب احدث تصنيف لمنتخبات كرة الصالات في العالم.

فبقي منتخب ايران لكرة الصالات دون تغيير في المرتبة الرابعة عالميا بالتصنيف الجديد برصيد 1644 نقطة.

وتصدرت البرازيل قائمة منتخبات العالم، تلتها اسبانيا فيما حلت كل من روسيا وإيران والارجنتين والبرتغال وكازاخستان وايطاليا واوكرانيا وكولومبيا في المراكز من الثالث حتى العاشر على التوالي.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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