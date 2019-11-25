تقع قلعة رودخان على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب منطقة فومن الكائنة في محافظة جيلان في شمال إيران، وتَبعُد 25 كيلومترا عن مدينة ماكلوان و 45 كيلومتراً عن مدينة ماسولة السياحية و 20 كيلومتراً عن شفت حيث تقع هذه القلعة في أعالي جبال فومن المكتظة بالأشجار. حيث يكتظ الطريق المؤدي من قرية رودخان إلى هذه القلعة بأشجار الغابة الكثيفة، وفي جانبه نهرٌ يجري فيه ماءٌ عذب، فضلاً عن وجود شلالات صغيرة في الطريق.

إن السواح والراغبين في الوصول إلى القلعة بعد العبور من مدينة فومن يجب عليهم السير نحو الجنوب وبعد العبور من قرى كشت، كردمحله، كشت رودخان، سيه كش، كوراب بس، ملسكام، سعيد اباد، سيصلون إلى قرية حيدرأباد وبعد المرور من وسط القرية والعبور من غابة قلعة رودخان يجب عليهم السير على الأقدام مسافة 1.5 كيلومتر للصعود إلى القلعة حيث يوجد سلم يصل اليها.

إن قلعة رودخان راقدة على أعالي الجبل ولافتةٌ لأنظار السائحين وساحرةً لأعينهم بإعتبارها إحدى أقدم وأجمل وأكبر قلاع إيران العسكرية واكثرها سمعةً من حيث عمارتها وهندستها المذهلة ومتانتها الفريدة وإحاطتها باجواء طبيعية عذراء قلما نجد لها مثيل في شمال إيران من الغابات الكثيفة والمياه العذبة والجبال المخضرّة، وهذه الميّزات قد جعلها بناءً فريداً يُعَد من عجائب إيران و العالم ويعكس المستوى العالي للعبقرية والإبداع المتوفر لدى صانعيه ويعرض تقنياتهم المعمارية الرائعة. كل هذه الامور وغيرها ادى إلى انجذاب السياح إلى هذه القلعة بشكل كبير.