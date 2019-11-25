تم إختيار فيلم "الأيام البرتقالية" الإيراني للمشاركة في مهرجان الأفلام الإيرانية فی دورته الجديدة للعام الحالي والذي سيقام في استراليا.

فيلم الايام البرتقالية يعد اول عمل سينمائي للمخرج الايراني آرش لاهوتي، ويحكي قصة امرأة تبلغ من العمر 45 عاما وهي تعمل في مجال تأجير العمال الفصليين.

منتج الفيلم عليرضا قاسم خاني من تاليف آرش لاهوتي بالتعاون مع جميلة دارالشفائي، وشارك في تمثيل أدواره : هدية طهراني، علي مصفا، مهران أحمدي، عليرضا أستادي، جيلا شاهي، صدف عسكري، رؤيا حسيني، ليلى فرهاد بور، أكرم علمدار، أمين كلستانة وسيامك اديب.

وشارك فيلم الايام البرتقالية في مهرجانات دولية عديدة، ويواصل هذه المشاركة الواسعة؛ وقد حصل على الكثير من الجوائز من عدة مهرجانات عالمية في كل من كندا وألمانيا وإسبانيا والسويد.

علما ان مهرجان الأفلام الإيرانية سيعقد في استراليا خلال الفترة من تاريخ 4 حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول القادم.