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رقم الخبر: 269107 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: ثقافة وفن  
الفنانة المتألقة تينا آخوند تبار

الفنانة المتألقة تينا آخوند تبار

الفنانة المتألقة "تينا آخوند تبار" من مواليد 1989م دخلت عالم السينما بالتمثيل في فيلم "الطلاق على الطريقة الايرانية" ودخلت عالم التمثيل من خلال دورات التمثيل ثم اثبتت جدارتها في فيلم "مايشاء الله".

الفنانة المتألقة "تينا آخوند تبار" من مواليد 1989م دخلت عالم السينما بالتمثيل في فيلم "الطلاق على الطريقة الايرانية" ودخلت عالم التمثيل من خلال دورات التمثيل ثم اثبتت جدارتها في فيلم "مايشاء الله".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/آي فيلم
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