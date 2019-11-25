الفنانة المتألقة تينا آخوند تبار الفنانة المتألقة "تينا آخوند تبار" من مواليد 1989م دخلت عالم السينما بالتمثيل في فيلم "الطلاق على الطريقة الايرانية" ودخلت عالم التمثيل من خلال دورات التمثيل ثم اثبتت جدارتها في فيلم "مايشاء الله".