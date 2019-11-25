|رقم الخبر: 269107
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019
|الوقت: 11:35
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفنانة المتألقة تينا آخوند تبار
الفنانة المتألقة "تينا آخوند تبار" من مواليد 1989م دخلت عالم السينما بالتمثيل في فيلم "الطلاق على الطريقة الايرانية" ودخلت عالم التمثيل من خلال دورات التمثيل ثم اثبتت جدارتها في فيلم "مايشاء الله".
الفنانة المتألقة "تينا آخوند تبار" من مواليد 1989م دخلت عالم السينما بالتمثيل في فيلم "الطلاق على الطريقة الايرانية" ودخلت عالم التمثيل من خلال دورات التمثيل ثم اثبتت جدارتها في فيلم "مايشاء الله".
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