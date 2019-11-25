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رقم الخبر: 269106 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: ثقافة وفن  
115 فيلماً سينمائياً و36 وثائقياً تدخل المنافسة
مع انتهاء مهلة التسجيل في مهرجان فجر السينمائي

115 فيلماً سينمائياً و36 وثائقياً تدخل المنافسة

أعلنت العلاقات العامة لمهرجان فجر السينمائي أن 115 فيلما سينمائيا و36 وثائقيا قدمت طلباتها للمشاركة في الدورة الـ38 لهذا المهرجان الذي سيقام في العاصمة طهران خلال شباط المقبل.

وتفيد البيانات المنتشرة من قبل الامانة العامة للمهرجان انه ومع انتهاء مهلة تسجيل المشاركة في مهرجان فجر السينمائي الـ38، فملأت 115 فيلما سينمائيا الى جانب 36 فيلما وثائقيا، استمارة المشاركة في هذا الحدث السينمائي الابرز.

وبين الافلام التي تريد المشاركة في مهرجان فجر هذا العام هناك 37 فيلما للمخرجين الجدد.

وبحسب ما أعلنت الامانة العامة للمهرجان فان مهمة تقييم الاعمال التي وصلت اليها وانطباقها بالقوانين قد بدأت بالفعل فيما سيتم تدقيقها من قبل لجنة اختيار الافلام.

يشار الى ان الدورة الـ38 من مهرجان فجر السينمائي سيقام في الفترة بين الاول وحتى 11 شباط المقبل تزامنا مع الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية.

 
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مصدر الخبر: ايفيلم
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