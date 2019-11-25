أعلنت العلاقات العامة لمهرجان فجر السينمائي أن 115 فيلما سينمائيا و36 وثائقيا قدمت طلباتها للمشاركة في الدورة الـ38 لهذا المهرجان الذي سيقام في العاصمة طهران خلال شباط المقبل.

وتفيد البيانات المنتشرة من قبل الامانة العامة للمهرجان انه ومع انتهاء مهلة تسجيل المشاركة في مهرجان فجر السينمائي الـ38، فملأت 115 فيلما سينمائيا الى جانب 36 فيلما وثائقيا، استمارة المشاركة في هذا الحدث السينمائي الابرز.

وبين الافلام التي تريد المشاركة في مهرجان فجر هذا العام هناك 37 فيلما للمخرجين الجدد.

وبحسب ما أعلنت الامانة العامة للمهرجان فان مهمة تقييم الاعمال التي وصلت اليها وانطباقها بالقوانين قد بدأت بالفعل فيما سيتم تدقيقها من قبل لجنة اختيار الافلام.

يشار الى ان الدورة الـ38 من مهرجان فجر السينمائي سيقام في الفترة بين الاول وحتى 11 شباط المقبل تزامنا مع الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية.