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رقم الخبر: 269104 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:33 الاقسام: ثقافة وفن  
"المانيكير" الإيراني يفوز بجائزة لجنة تحكيم أمريكية

"المانيكير" الإيراني يفوز بجائزة لجنة تحكيم أمريكية

حصل الفيلم الإيراني القصير بعنوان " المانيكير" للمخرج آرمان فياض على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان 24 إطار السينمائي الحادي والعشرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقدت فعاليات الدورة الحادية والعشرين من هذا المهرجان خلال يومي الثامن والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ولاية تكساس الأمريكية وسط جنوبي البلاد.

ويتناول الفيلم قصة امرأة شابة انتحرت الليلة الماضية في قرية نائية بعيدة في مرتفعات ثلجية في شمال البلاد ولا يسمح مجلس أمناء القرية بدفنها بدون شهادة الوفاة...فيرغم زوج الراحلة ان يذهب إلى المدينة لتسلم ورقة الدفن لكنه يتردد من العودة إلى القرية .

الفيلم من سيناريو وإنتاج وإخراج آرمان فياض يمثل فيه كل من نیما حسندخت، مظاهر رمضانبور، بهمن صادق حسني، علي نجفي، وحمیدة براتي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/آي فيلم
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