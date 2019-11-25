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رقم الخبر: 269101 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 11:08 الاقسام: اقتصاد  
صادرات 1.5 مليار دولار من منتجات الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

صادرات 1.5 مليار دولار من منتجات الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

قال نائب رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية الإيرانية: أن صادرات الوحدات الصغيرة والمتوسطة (SME) في المناطق الصناعية بلغت مليار و490 مليون دولار خلال الاشهر الستة الماضية لتسجل زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (مليار و40 مليون دولار).

في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاثنين، أضاف اصغر مصاحب: تم تصدير هذا الحجم من المنتجات من قبل 900 وحدة صناعية وانتاجية في المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن العراق بـ320 مليون دولار  وأفغانستان 216 مليون دولار  وباكستان 51 مليون دولار كانت البلدان الثلاث الأولي المستوردة لمنتجات الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المذكورة، تليها الإمارات وتركمانستان في المركزين الرابع والخامس.
واوضح مصاحب أن سلع التصدير الرئيسية شملت المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والبوليمرات والمواد البلاستيكية والكيماويات والسجاد والجلود وحقائب اليد  .

 
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