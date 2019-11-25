ونفى سيد عباس موسوي، في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، أن تكون التصريحات والتدخلات الامريكية من باب الصداقة وارادة الخير للشعب الايراني كما يزعمون، بل انها ساهمت في زيادة التوتر.

وفي حديثه عن احتجاج جامعة الدول العربية على قبول إيران للسفير اليمني الجديد، رفض المتحدث باسم الخارجية، هذا الانتقاذ وقال: ان الحكومة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها هي حكومة شرعية وأجرت العديد من الدول بما في ذلك الأوروبية والأمم المتحدة محادثات معها، من الطبيعي ان ترسل سفراء إلى الدول التي تختارها، و إيران قبلت بسفيرهم كبلد صديق .

وأشار موسوي إلى التحالف البحري الأمريكي في الخليج الفارسي وقال : نحن نرفض وندين أي دخول ودور للدول الأجنبية في المنطقة ونعتبره يزيد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، لقد أخبرنا الدول أيضا أن الأمن لا يتم استيراده أو شراؤه، ولكنه يعتمد على تعاون جميع البلدان، يجب على جميع البلدان المساهمة في الأمن، خطة إيران ( هرمز للسلام) هي في هذا الصدد وأكدنا أنه يمكن لجميع البلدان المشاركة في هذا التعاون.

وأضاف موسوي: لقد ردت ثلاث دول خطيا على دعوة إيران، والباقي تعمل على دراسة الموضوع.