|رقم الخبر: 269097
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019
|الوقت: 10:59
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:
ايران
📌 نائب أمين حزب الله لبنان: مشروع "هرمز للسلام" له وقع أكبر من تحالفات أميركا الحربية في المنطقة
📌 خطوات صعبة على طريق إحلال السلام في أفغانستان
جمهوري اسلامي
📌 قائد القوة البرية الايرانية يعلن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة
📌 اليوم.. مسيرة جماهيرية في إدانة المخلين في أمن البلاد بطهران
📌 تحالف النصر يدين زيارة بنس الى كردستان العراق: بغداد العاصمة وليست أربيل
📌 تظاهرات مناوئة للصهيونية في جامعة يورك الكندية
📌 مقتل تسعة مدنيين أفغانيين في غارة للغربيين
آفتاب يزد
📌 الخارجية الايرانية للمشاركين في مؤتمر حوار المنامة: لا تنسبوا المشاكل المفتعلة إلى ايران
📌 ترامب: الـFBI كان بصدد الإطاحة بي
كيهان
📌 تظاهرات ضد حكومته في الأراضي المحتلة.. الصهاينة أيضاً يرفضون نتنياهو
📌 البابا من ناكازاكي يدعو إلى نزع السلاح النووي عن أميركا والقوى النووية
📌 العنف ضد النساء يبلغ ذروته.. والفرنسيون ينزلون إلى الشوارع
📌 احتجاجاً على خيانة محمود عباس.. أبناء الأسرى الفلسطينيين في رام الله يحرقون دُماهم
آرمان ملي
📌 آية الله جوادي آملي: عمليات الاختلاس النجومية أصابت البلاد بالشلل
📌 مشروعين لاستجواب وزيري الداخلية رحماني فضلي والنفط زنغنة
شرق
📌 العراقيون يواصلون الاحتجاج على سياسات عادل عبدالمهدي
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