فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:

ايران

📌 نائب أمين حزب الله لبنان: مشروع "هرمز للسلام" له وقع أكبر من تحالفات أميركا الحربية في المنطقة

📌 خطوات صعبة على طريق إحلال السلام في أفغانستان

جمهوري اسلامي

📌 قائد القوة البرية الايرانية يعلن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة

📌 اليوم.. مسيرة جماهيرية في إدانة المخلين في أمن البلاد بطهران

📌 تحالف النصر يدين زيارة بنس الى كردستان العراق: بغداد العاصمة وليست أربيل

📌 تظاهرات مناوئة للصهيونية في جامعة يورك الكندية

📌 مقتل تسعة مدنيين أفغانيين في غارة للغربيين

آفتاب يزد

📌 الخارجية الايرانية للمشاركين في مؤتمر حوار المنامة: لا تنسبوا المشاكل المفتعلة إلى ايران

📌 ترامب: الـFBI كان بصدد الإطاحة بي

كيهان

📌 تظاهرات ضد حكومته في الأراضي المحتلة.. الصهاينة أيضاً يرفضون نتنياهو

📌 البابا من ناكازاكي يدعو إلى نزع السلاح النووي عن أميركا والقوى النووية

📌 العنف ضد النساء يبلغ ذروته.. والفرنسيون ينزلون إلى الشوارع

📌 احتجاجاً على خيانة محمود عباس.. أبناء الأسرى الفلسطينيين في رام الله يحرقون دُماهم

آرمان ملي

📌 آية الله جوادي آملي: عمليات الاختلاس النجومية أصابت البلاد بالشلل

📌 مشروعين لاستجواب وزيري الداخلية رحماني فضلي والنفط زنغنة

شرق

📌 العراقيون يواصلون الاحتجاج على سياسات عادل عبدالمهدي