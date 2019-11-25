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رقم الخبر: 269096 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 10:07 الاقسام: رياضة  
برانكو يقترب من تدريب منتخب ايران

برانكو يقترب من تدريب منتخب ايران

أكد مصدر مطلع أن المدرب الكرواتي برانكو ايفانكويتش بات قريبا من تدريب منتخب ايران الوطني لكرة القدم.

وأوضح المصدر للتلفزيون الايراني يوم الاحد، بأنه وبحسب الانباء الواردة فان برانكو سيحل مكان المدرب البلجيكي الحالي "مارك فيلموتس"، وذلك بشرط التوصل لتسوية مالية بين برانكو مع نادي برسبوليس الذي كان يشرف على تدريبه قبل انتقال المدرب الكرواتي لنادي الاهلي السعودي.

وكان برانكو قد صرح سابقا امكانية تدريبه لمنتخب ايران في اطار عقد يمتد لثلاث سنوات.

يذكر أن المدرب البلجيكي فيلموتس غادر الى بلاده بعد خسارة منتخب ايران امام العراق والبحرين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ولم يحضر للاتحاد الايراني لتقديم ايضاحات حول الخسارتين حتى الان.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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