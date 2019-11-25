واضاف امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني انه يبدو ان العدو كان بصدد الرد على هجوم حركة انصار الله اليمنية على منشات ارامكو النفطية بالسعودية بهجوم على منشات مدينة عسلوية حيث تم احباطه.

وكان علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعلن قبل أيام عن وجود مخطط لإحداث تفجيرات في منشآت عسلوية جنوبي إيران.

ولم يذكر شمخاني دولة محددة، لكن اتهاماته تشير بشكل غير مباشر إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.









