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رقم الخبر: 269090 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 08:53 الاقسام: محليات  
مستشار قائد فيلق القدس: ايران الاسلامية في ذروة الامن والاقتدار

مستشار قائد فيلق القدس: ايران الاسلامية في ذروة الامن والاقتدار

أكد مستشار قائد فيلق القدس،ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وببركة الثورة الاسلامية في ذروة الامن والاقتدار، مضيفا ان التعبئة أدت الى بقاء انجازات الثورة.

وفي حديثه خلال مراسم احتفاء بشهداء التعبئة بقضاء بروجرد، قال العميد احمد كريم بور: ببركة الثورة الاسلامية فإن ايران في ذروة العزة والاقتدار والامن.
واشار الى انجازات الثورة في مختلف الميادين، وقال: في ظل الاقتدار الدفاعي لبلادنا، فإن أي طائرة لا يمكنها انتهاك أجواء الجمهورية الاسلامية.
ولفت العميد كريم بور الى الاقتدار المتنامي لإيران الاسلامية، وقال ان هذا في حين ان الرئيس الاميركي ورغم إنفاق 7 تريليونات دولار، مضطر للسفر الى العراق بالخفاء.
وتابع: ان اميركا كان لديها في وقت ما 36 ألف من القوات في الشرق الاوسط، ولكنها الآن اصبحت ميتة في المنطقة.
وأردف: ان مؤسسة التعبئة المقدسة لها العديد من البركات للجمهورية الاسلامية، مضيفا ان التعبئة ادت الى بقاء انجازات الثورة.


 

 
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