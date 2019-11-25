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رقم الخبر: 269089 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 08:49 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعزي بوفاة آية الله ابوالفضل ميرمحمدي

الرئيس روحاني يعزي بوفاة آية الله ابوالفضل ميرمحمدي

عزى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني بوفاة عضو مجلس خبراء القيادة آية الله ابوالفضل ميرمحمدي.

وجاء في جانب من بيان اصدره الرئيس روحاني بالمناسبة، ان هذا العالم الرباني الزاهد التقي قد ترك وراءه سجلا ثرا بحضوره المؤثر في المجالات السياسية والاجتماعية كنائب في مجلس خبراء القيادة والادارة العلمية المترافقة مع التقوى والاخلاص للمراكز العلمية والجامعية ، وامضى عمره الشريف في طريق ترويج الثقافة الاسلامية ومعارف اهل البيت (ع) وترسيخ الوحدة بين الحوزة العلمية والجامعة وتنشئة الطلبة.
وعزى الرئيس روحاني اسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب، سائلا الباري تعالى بان يمن عليه بالدرجات العلى والحشر مع الصالحين، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.


 

 
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