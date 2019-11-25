وجاء في جانب من بيان اصدره الرئيس روحاني بالمناسبة، ان هذا العالم الرباني الزاهد التقي قد ترك وراءه سجلا ثرا بحضوره المؤثر في المجالات السياسية والاجتماعية كنائب في مجلس خبراء القيادة والادارة العلمية المترافقة مع التقوى والاخلاص للمراكز العلمية والجامعية ، وامضى عمره الشريف في طريق ترويج الثقافة الاسلامية ومعارف اهل البيت (ع) وترسيخ الوحدة بين الحوزة العلمية والجامعة وتنشئة الطلبة.

وعزى الرئيس روحاني اسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب، سائلا الباري تعالى بان يمن عليه بالدرجات العلى والحشر مع الصالحين، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.





