واضاف المصدر نفسه، ان رسالة عزاء سماحة قائد الثورة الاسلامية بهذه المناسبة جاءت على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اقدم العزاء بمناسبة وفاة العالم الورع آية الله الحاج السيد ابوالفضل ميرمحمدي (رحمه الله) الى اسرة الفقيد وابنائه المحترمين وسائر اقاربه ومحبيه.

لقد قضى هذا العالم الجليل عمره المبارك في نزاهة وسلامة النفس، وكان على مدى تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية مصدرا للخدمات بما في ذلك عضويته لسنوات عديدة في مجلس خبراء القيادة والمجلس القضائي الاعلى، وايضا العمل في الجامعات.

اسأل الباري تعالى ان يمنّ على الفقيد بالرحمة والغفران وان يحشره مع اجداده الاطهار.

السيد علي الخامنئي/

3 اذر 1398 (الموافق 24 تشرين الثاني 2019).



