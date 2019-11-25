سنأخذ بالثأر للشهداء المدافعين عن أمن البلاد من أميركا وعملائها صرح القائد العام للحرس الثوري اللواء "حسين سلامي"، ان المتورطين في الإضطرابات الأخيرة بعد تقنين سعر البنزين، لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي في البلاد؛ مؤكدا: "اننا سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من قوى الغطرسة العالمية وعملائهم في البلاد".