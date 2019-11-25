وقال غريب آبادي انه وفي ضوء الجهود المبذولة والمحادثات التقنية التي جرت بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فقد تمت المصاقة على 4 مشاريع للتعاون التقني خلال العامين 2020 و 2021 ، فضلا عن الاستمرار بتنفيذ مشروعين للتعاون التقني في مجال المحطات ومعالجة السرطان خلال الفترة المذكورة.

واضاف، ان هذه المشاريع البالغة قيمتها التنفيذية اكثر من مليون يورو – يتم توفيره من قبل الوكالة - ، تتتضمن مختلف المجالات منها الارتقاء بالسلامة والامان واستثمار المفاعلات البحثية النووية ورفع مستوى الطاقات البشرية في مجال الوقود النووي والارتقاء بطاقات المنتجين في مجال الحبوب الاساسية وكذلك ادارة النفايات (النووية).

ويعد برنامج التعاون التقني احد اهم مجالات التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء خاصة الدول النامية ، بهدف رفع مستوى وتحسين الاوضاع والمعايير في مختلف الاصعدة ومنها الصحة والعلاج والتغذية والزراعة والسلامة والامن والصناعة وغيرها.

وبالاجمال تتضمن مشاريع التعاون التقني 30 مجالا تاتي الصحة والتغذية والزراعة والسلامة والامن حسب الترتيب في مقدمة اولويات التعاون بين الوكالة والدول الاعضاء.





