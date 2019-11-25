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رقم الخبر: 269084 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 08:36 الاقسام: محليات  
جمهورية آذربايجان تسلم 10 سجناء ايرانيين الى ايران

جمهورية آذربايجان تسلم 10 سجناء ايرانيين الى ايران

اعلن مسؤول قضائي ايراني بان جمهورية اذربايجان سلّمت الجمهورية الاسلامية الايرانية 10 من الرعايا الايرانيين السجناء لديها الى السلطات الايرانية.

وقال نائب وزير العدل في شؤون حقوق الإنسان والقضايا الدولية ومدير لجنة نقل المحكومين بالوزارة محمود عباسي: إنه في إطار الاتفاق بشان نقل المحكومين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية آذربيجان، فقد قامت جمهورية آذربيجان بتسليم 10 سجناء من الرعايا الإيرانيين إلى السلطات الايرانية على الحدود المشتركة بين البلدين.
واضاف، ان هؤلاء السجناء الذين كانوا قد ادينوا بتهمة تهريب المخدرات والدخول غير الشرعي للاراضي الاذربيجانية ينبغي أن يقضوا ما تبقى من فترة أحكامهم في سجون ايران.
 

 
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