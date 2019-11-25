وقال نائب وزير العدل في شؤون حقوق الإنسان والقضايا الدولية ومدير لجنة نقل المحكومين بالوزارة محمود عباسي: إنه في إطار الاتفاق بشان نقل المحكومين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية آذربيجان، فقد قامت جمهورية آذربيجان بتسليم 10 سجناء من الرعايا الإيرانيين إلى السلطات الايرانية على الحدود المشتركة بين البلدين.

واضاف، ان هؤلاء السجناء الذين كانوا قد ادينوا بتهمة تهريب المخدرات والدخول غير الشرعي للاراضي الاذربيجانية ينبغي أن يقضوا ما تبقى من فترة أحكامهم في سجون ايران.

