رئيس كولومبيا: استمرار نشر الجيش بالشوارع لدعم الشرطة

قال رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، إن "وجود جنود الجيش مستمر في شوارع العاصمة بوجوتا بشكل خاص وذلك لدعم الشرطة بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة".

وأوضح دوكي للصحفيين بعد اجتماع مع السلطات المحلية والقيادة العسكرية، ومع رئيس بلدية بوجوتا، إنريكي بينالوسا "نحافظ على التنسيق التام ولدينا استمرار في الدوريات المشتركة بين الشرطة والجيش"، حسبما ذكرت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الكولومبي ناقش كيفية استعادة السيطرة على النظام العام في أنحاء البلاد، بعد الاحتجاجات العنيفة التي أودت بحياة ثلاثة اشخاص، معربا عن رفضه للعنف.

وأضاف دوكي "نعبر عن الرفض الكامل والمطلق لجميع الكولومبيين للتخريب والإرهاب والنهب الذي يرتكبه البعض في البلاد لتغيير النظام العام وتوليد القلق والتأثير على حريات المواطنة".

وبدأت الاحتجاجات في كولومبيا الخميس الماضي، عندما خرج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع البلاد للتعبير عن رفضهم للحكومة.

وشهدت العاصمة بوجوتا، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، حيت أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات من المتظاهرين والشرطة.