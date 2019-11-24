أعلن المدير التنفيذي لشركة بارس المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي، أن طاقة إستخراج ايران من الحقل ستصل لـ680 متراً مكعباً مع تدشين منصات جديدة.

وأوضح محمد مشكين فام، في تصريح لدى تفقده المشاريع التطويرية في حقل بارس الجنوبي أكبر حقل في العالم أمس الأحد، بأن طاقة الإستخراج الفعلية من الحقل المشترك تبلغ 630 ألف مترمكعب حالياً. وأشار الى تركيب 7 منصات بحرية من أصل 10 تم تصنيعها بشركة صدرا الايرانية للصناعات البحرية، وأن المنصات الثلاث المتبقية سيتم تركيبها في مياه الخليج الفارسي حتى 20 مارس/ آذار 2020.