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رقم الخبر: 269076 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: لا داعي للقلق حول أسعار العملات الأجنبية

المركزي الإيراني: لا داعي للقلق حول أسعار العملات الأجنبية

قال محافظ البنك المركزي الايراني: انه لا داعي للقلق حول أسعار العملات الأجنبية في البلاد.

وورد على حساب عبدالناصر همتي على صفحته في موقع (انستغرام): ان تقلبات سوق العملات الأجنبية في الأسبوع الماضي والتي كانت متوقعة وذكرتها خلال مرتين سابقتين، أثارت مخاوف لدى بعض المواطنين .

وأضاف همتي: إن هذه المخاوف تنبع من التحليل غير الدقيق وعدم وضوح الرؤية عن وضع البنك المركزي وقوته السوقية. وتابع: إن ما نحتاجه اليوم في بلدنا هو الاعتماد على المنطق العلمي للاقتصاد، والحد من القلق الناجم عن تغيير التوقعات، والسعي لمواصلة الاستقرار الاقتصادي.

ونوه الى أن الشعب الإيراني كان الأساس في اعتماد البنك المركزي والحكومة لتنظيم الوضع الاقتصادي للبلاد، وما يزال ركناً للبنك المركزي في العمل بإلتزاماته، وسيجتاز الشعب الإيراني العظيم هذه المرحلة العصيبة والحساسة بالتأكيد.

 
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