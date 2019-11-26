أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك في محافظة كردستان (غرب ايران)، بختيار رحماني بور، عن ارتفاع نسبة تصدير السلع عبر منافذ المحافظة.

وقال رحماني بور، في تصريح أدلى به السبت، خلال اجتماع لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الأجنبية: إن قيمة السلع المصدرة عبر منافذ المحافظة بلغت نحو 870 مليون دولار خلال 8 أشهر من العام الجاري (الايراني يبدأ في 20 آذار/ مارس) عبر منفذي سيرانبند في بانه وباشماق في مريوان. وأضاف: إن إجمالي تصدير السلع عبر منفذي المحافظة ارتفع 5 بالمئة في القيمة و15 بالمئة في الوزن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونوه رحماني بور الى دخول 236455 مسافر وخروج 242667 مسافر الى البلاد عبر منفذ باشماق الحدودي في المحافظة خلال 7 أشهر من العام الجاري. وأشار الى تنقل 195242 شاحنة عبر منافذ المحافظة سنوياً.