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رقم الخبر: 269074 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: اقتصاد  
تسهيل عملية تنفيذ إتفاق إيران والإتحاد الأوراسي الإقتصادي

تسهيل عملية تنفيذ إتفاق إيران والإتحاد الأوراسي الإقتصادي

قال مساعد وزير الصناعة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية حميد زادبوم: انه سيتم إتخاذ خطوة مهمة في تسهيل عملية تنفيذ إتفاق إيران والاتحاد الأوراسي الاقتصادي.

وأضاف حمید زادبوم، في تصريح أدلى به يوم السبت: إن منظمة تنمية التجارة الايرانية ستستضيف ملتقى أوراسيا الكبير بمشاركة رئيس الاتحاد ووزراء البلدان الأعضاء في الاتحاد المذكور. وتابع: إنه بالنظر الى تنفيذ إتفاق التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الأوراسي، فان حضور رئيس الاتحاد تيكران سركيسيان في طهران سيعد خطوة مهمة في تسهيل تنفيذ الإتفاق.

ولفت زادبوم الى أن سركيسيان سيزور طهران للمشاركة في ملتقى أوراسيا الكبير الذي ينعقد برعاية منظمة تنمية التجارة الايرانية بمناسبة مرور شهر على تنفيذ الاتفاق.

يشار الى أن ملتقى أوراسيا الكبير سيقام في طهران يوم الأحد المقبل 1 كانون الأول/ ديسمبر في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران بمشاركة عدد من المسؤولين الايرانيين.

 

 
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