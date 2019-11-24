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رقم الخبر: 269073 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 16:52 الاقسام: دوليات  
مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

عُثر على 23 جثة الأحد، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما ذكر الدفاع المدني.
وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي، في بيان، إن الطائرة التابعة لشركة "بيزي بي" تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول من شركة "بيزي بي"، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الطائرة دورنير 228-200 التي تضم 19 مقعدا، كان على متنها 16 راكبا واثنين من أفراد الطاقم.
وحوادث الطيران كثيرة نسبيا في الكونغو بسبب تدني معايير السلامة وضعف الصيانة، علما أن جميع شركات الطيران في البلاد، ومنها "بيزي بي" ممنوعة من العمل في أوروبا.
وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة شحن أقلعت من المطار نفسه بعد ساعة من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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