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رقم الخبر: 269069 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: محليات  
قائد بالحرس الثوري: ايران تحولت الى قوة اقليمية كبرى تهابها القوى العالمية

قائد بالحرس الثوري: ايران تحولت الى قوة اقليمية كبرى تهابها القوى العالمية

قال قائد الحرس الثوري للعشائر في محافظة فارس /جنوب/ العقيد عيسى افسري أن ايران تحولت الى قوة اقليمية كبرى تهابها القوى العالمية.

واضاف افسري، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاحد، ان هناك فرصا كثيرة متاحة في البلاد، محذرا من الهجمات التي تشنها وسائل الاعلام المعادية بهدف تغيير نمط الحياة في ايران فيما وضع الاسلام نمطاً عقلانياً للغاية.

وتابع: إن عدداً ضئيلاً من بلدان العالم ترى نفسها العالم كله لكنّها تحتاج الى تحالف لمواجهة ايران الاسلامية وهو مايشير الى قوتها المتزايدة.

ونوه الى ان ايران الاسلامية هزمت الاعداء في الجبهات العسكرية والثقافية كما ستهزمهم في الجبهة الاقتصادية بعون الله تعالى.

واكد على ضرورة اعتماد اقتصاد داخلي منتج وفي هذه الحالة يعجز الحظر عن التأثير على البلاد.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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