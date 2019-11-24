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رقم الخبر: 269064 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: منوعات  
سيدة تحتفظ بجثة زوجها في ثلاجة المنزل لمدة عام

سيدة تحتفظ بجثة زوجها في ثلاجة المنزل لمدة عام

احتفظت سيدة أمريكية بجثة زوجها داخل ثلاجة منزلية لمدة عام، لسبب وصف بالغريب والمثير للشفقة والأسى.

الزوج بارتون أصيب بمرض لو غيريغ، المعروف أيضا باسم ALS، والذي يسبب موت الخلايا العصبية التي تسيطر على عدد من العضلات.

وقالت السيدة باربرا واتزر إنها احتفظت بجثته طوال تلك المدة، خشية أن يقوم الأطباء بفتح دماغه من أجل دراسة حالته.

وأكدت السلطات أن مخاوف باربرا لم يكن لها أي أساس يبررها، فقد وجهت إليها تهمة بشأن (التخلي عن الجثة)، والتي يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وتقول الشرطة إن تشريح الجثة لم يعثر على أي علامات على وجود حادث وراء وفاة الزوج.

وقال المحامي، كوب يونغ، إنه على الرغم من أنها لم تبلغ على الفور عن وفاة بارتون، فإن القانون يقتضي التخلص من الجثة بطريقة سليمة، وهو ما لم يحدث.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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