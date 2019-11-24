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رقم الخبر: 269061 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
العثور على طفل تائه في غابة بالجزائر

العثور على طفل تائه في غابة بالجزائر

عثر في حدود الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، على طفل تائه في غابة بولاية الجلفة شمالي الجزائر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على الطفل من أعوان الحماية المدنية وقوات الأمن مدعومة بمئات المواطنين بصحة جيدة على مستوى غابة تغرسان بالولاية بعد يوم من البحث.

هذا وأطلقت عملية تمشيط واسعة شارك فيها المئات من المواطنين من ولاية الجلفة والمدن المجاورة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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