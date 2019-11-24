عثر في حدود الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، على طفل تائه في غابة بولاية الجلفة شمالي الجزائر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على الطفل من أعوان الحماية المدنية وقوات الأمن مدعومة بمئات المواطنين بصحة جيدة على مستوى غابة تغرسان بالولاية بعد يوم من البحث.

هذا وأطلقت عملية تمشيط واسعة شارك فيها المئات من المواطنين من ولاية الجلفة والمدن المجاورة.