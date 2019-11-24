ابتكر علماء جامعتي: (يورك) البريطانية و(كيوتو) اليابانية، أقنعة سيليكون زائفة واقعية للغاية، يزعمون أنها (أكثر قابلية للتصديق من الوجوه البشرية).

وتتميز الأقنعة بالعديد من الصفات المشابهة للمعالم البشرية، بما في ذلك النمش والتجاعيد والشعر.

ولاختبارها، طلب العلماء من المشاركين في الدراسة إلقاء نظرة فاحصة على مجموعة من الصور، وتحديد أي وجه طبيعي أكثر. وكشفت النتائج أن المشاركين خدعوا بالأقنعة بنسبة 20% تقريبا.

ويقول فريق البحث إن معدل الخطأ قد يكون أعلى بكثير في سيناريوهات الحياة الواقعية.

وأوضح الدكتور روب جينكينز، الذي عمل في الدراسة، أن مهمة المشاركين تمثلت في تحديد القناع في كل زوج من الصور، وأظهرنا لهم أقنعة مشابهة قبل بدء الاختبار. ومن المرجح أن يكون معدل الخطأ في العالم الحقيقي أعلى بكثير من ذلك، لأن معظم الناس قد لا يدركون وجود أقنعة واقعية للغاية، ومن غير المرجح أن يبحثوا عنها.

وعلى الرغم من غرابة الدراسة هذه، إلا أن الباحثين يحذرون من عواقب أكثر خطورة للأقنعة فائقة الواقعية، في المستقبل.

وقال الدكتور جيت ساندرز، المشارك في الدراسة: (الفشل في اكتشاف الوجوه الاصطناعية قد يكون له آثار مهمة على الأمن ومكافحة الجريمة، حيث أن الأقنعة المزيفة قد تسمح بتحديد الخصائص الرئيسية لظهور الشخص بشكل غير صحيح. وتكلف هذه الأقنعة حاليا نحو 1000 جنيه إسترليني لكل منها، ونتوقع أن تصبح أكثر استخداما على نطاق واسع لأن التطورات في التصنيع تجعلها أكثر ملاءمة).