اكد وزير الامن الايراني "سيد محمود علوي" ان قوات التعبئة (البسيج) اذاقت اعداء الجمهورية الاسلامية مرارة الهزائم المتلاحقة من خلال اطاعتها لتوجيهات الامام الخميني (رض) وقائد الثورة الاسلامية.

وفي بيان بمناسبة اسبوع التعبئة قال وزير الامن: ان التعبئة هي تراث ثمين من الإمام الخميني (رض) وبتشكيله الذي فتح آفاقا جديدة من الأمل على الاصعد المعنوية والثقافية والاجتماعية والدفاعية للمطالبين بالحق في العالم من أجل تسجيل ملاحم خالدة من الثقة بالنفس والقائم على الايمان والتضحيات في صفحات التاريخ المشرقة.

واكد علوي ، ان الفرد التعبوي باطاعته بلا قيد او شرط لتوجيهات الامام الخميني الراحل (رضوان الله تعالی علیه) و توجیهات القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله العظمی الخامنئي (مد ظله العالی) ووضعها نصب عینه، قد اذاق اعداء الاسلام والبلاد مراراة الهزائم المتلاحقة واستند منتصرا الى قمم الاقتدار.