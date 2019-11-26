|رقم الخبر: 269056
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019
|الوقت: 15:41
|الاقسام: عربيات
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اللجنة القانونية البرلمانية تصوت..
حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية
قال مصدر في مجلس النواب العراقي بأن اللجنة القانونية البرلمانية صوتت على حصر الترشيح لعضوية المجلس لحاملي الجنسية العراقية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله ان "اللجنة القانونية صوتت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية".
واضاف: ان (ذلك جاء بحضور كافة اعضاء اللجنة وبرئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي).
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