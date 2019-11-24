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رقم الخبر: 269055 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: محليات  
مسیرات في مدن ايرانية عديدة للتنديد بأعمال الشغب

مسیرات في مدن ايرانية عديدة للتنديد بأعمال الشغب

خرج أهالي عدة محافظات ومدن في شمال ايران وجنوبها دعما للامن والاقتدار وتنديدا بأعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد على خلفية ارتفاع سعر البنزين.

وشهدت مدن اهواز وميناء الامام الخميني (رض) في محافظة خوزستان /جنوب غرب/ وساري في محافظة مازندران/شمال/ وزابل في محافظة سيستان وبلوشستان / جنوب شرق/ وتنكستان في محافظة بوشهر / جنوب/ ودهلران في محافظة ايلام / غرب/ مسيرات شعبية حاشدة صباح اليوم الاحد للتنديد بمثيري الشغب والفوضى في البلاد على خلفية رفع سعر البنزين في الاسبوع الماضي.

يشار الى ان اهالي طهران سيخرجون غدا الاثنين في مسيرات حاشدة للتنديد بأعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن الايرانية في الاسبوع الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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