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رقم الخبر: 269049 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العلماء يبتكرون عقار منع الحمل للرجال

العلماء يبتكرون عقار منع الحمل للرجال

أكمل المجلس الهندي للبحوث الطبية التجارب لأولى وسائل منع الحمل الذكرية عن طريق الحقن في العالم.

وينتظر العقار الجديد موافقة إدارة الأدوية الهندية وفي حال حصلت على الضوء الأخضر فيمكن أن يتم صنع الدواء خلال الستة إلى السبعة أشهر المقبلة، بحسب صحيفة «هيندوستان تايمز».

وقال الطبيب ومؤلف الدراسة العالم شارما، إن «المنتج جاهز وهو يخضع لفحص من قبل مراقبي المخدرات، والتجارب انتهت بنجاح بعد إعطاء العقار لـ303 مشارك في البحث وبلغت نسبة النجاح 97.3 في المئة.

وأضاف: يمكن تسمية المنتج بشكل واثق وسائل منع الحمل الذكرية الأولى في العالم.

ويثبط المنتج لمدة 13 عاما الحيوانات المنوية وهو بديل لاستئصال الأسهر الجراحي.

في سياق آخر، بعد إصدار حبوب منع الحمل لأول مرة عام 1960، انتشرت مخاوف حول ما إن كانت العقاقير تسبب الإصابة بمرض السرطان، وأجريت أبحاث كثيرة منذ تلك الفترة التي وجدت صلة بين الحبوب وخطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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