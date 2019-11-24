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رقم الخبر: 269046 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 14:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يكشفون سبب الإصابة بمرض باركنسون

علماء يكشفون سبب الإصابة بمرض باركنسون

وجد علماء في جامعة هلسنكي في فنلندا أن استخدام المضادات الحيوية يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون والذي يعرف باسم الشلل الارتعاشي.

وأفاد موقع «ميديكال إكسبريس» المتخصص بالأبحاث والدراسات الطبية نقلا عن رئيس الفريق العلمي فيليب شيبيريانسا، المضادات الأكثر تسببا من غيرها للمرض هي المضادات الحيوية واسعة الطيف والمضادات الحيوية التي تستخدم ضد البكتيريا اللاهوائية والفطريات.

وأشار الخبير إلى أن المرض العصبي عادة تبدأ بالظهور في الأمعاء ومن أعراضه بطء الحركة والرعاش وتصلب العضلات.

وفي وقت سابق نشر فريق علماء من أمريكا وهولندا مقالة أوضحوا فيها أن مرض الشلل الارتعاشي أصبح أكثر انتشارا في العقود الأخيرة وسيصيب عدد أكبر من الناس في المستقبل القريب بسبب الوضع الديموغرافي وعوامل أخرى.

ووفقا للعلماء، بحلول عام 2040، نظراً للزيادة في متوسط ​​عمر السكان، سيتجاوز عدد المرضى 12 مليوناً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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