أكد مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية لوزير الخارجية الايراني أن حجم التجارة الخارجية مع أوروبا تخطى 3.8 مليار دولار، في الشهور التسعة الاولى من عام 2019.

وأوضح غلام رضا انصاري على هامش اجتماع المقر الاقتصادي التنسيقي اليوم الاحد، أن حجم صادرات ايران الى اوروبا في الفترة المذكورة بلغ 500 مليون دولار.

وأكد أن وبالرغم من الضغوطات والحظر، فان التعاون التجاري الايراني الاوروبي لايزال قائما على خلفية التعاون الشامل المسبق والمتجذر، حيث سجلت صادرات أوروبا الى ايران 3.3 مليار دولار في الشهور التسعة.