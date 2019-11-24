وقال مراني بور في تصريح له اليوم بان القوى الامنية وبعد عملية رصد واستطلاع تمكنت صباح اليوم الاحد من اعتقال احد العناصر الرئيسية الضالعة في احداث الشغب الاخيرة في مدينة آبادان.

واضاف هذا المسؤول القضائي بانه تم العثور في وكر هذا العنصر على عدد من الاسلحة من ضمنها بندقيتي كلاشينكوف ومسدس وسلاح ابيض، وكان احد قادة احداث الشغب.

ولفت مدعي المحاكم العامة والثورية الى ان هذا العنصر كان يقوم باعماله بزي القوات العسكرية والامن الداخلي واضاف، انه سيتم انزال اشد العقاب اللازم قانونيا بحق هذا العنصر المخل بالامن والنظام.

واكد مراني بور بان المخلين بالامن لن يتمكنوا من الافلات من رصد القوى الامنية وسيتم التعامل معهم بكل حزم.

